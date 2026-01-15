CEPRIS i druge organizacije se obratile UN zbog izmene pravosudnih zakona

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS), zajedno sa još šest organizacija civilnog društva i neformalnom grupom sudija i tužilaca "Odbrana struke", uputio je hitni apel Specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija (UN) za pravosuđe zbog "ozbiljnih pretnji nezavisnosti pravosuđa u Srbiji".

Apel je upućen, kako su naveli u saopštenju, zbog pokušaja izmena pet pravosudnih zakona koje je 22. decembra 2025. godine, po hitnoj proceduri, podneo poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, a o kojima Skupština Srbije raspravlja na vanrednoj sednici koja je počela juče. "Predlozi su podneti bez objavljivanja nacrta, bez javne rasprave i bez konsultacija sa pravosudnim institucijama, čime se zaobilaze osnovni demokratski i stručni