Gođevac (SSP): To što MMF nadzire gradski budžet znači da ne veruje SNS

“Eto dokle su nas naprednjaci doterali – pod nadzor.

Aleksandar Šapić i njegova uprava su toliko čerupali budžet da su Grad doveli pred bankrot. Kada međunarodna finansijska institucija traži eksterne konsultante da čitaju gradske cifre, to znači samo jedno: više ne veruju ni jednom broju koju im SNS servira”, rekla je Gođevac, saopštio SSP. MMF insistira da eksterni konsultanti urade analizu gradskih finansija sa budžetskim projekcijama za naredne tri godine koja treba da pokaže da li su one održive na srednji rok.