Peskov: Kremlj se slaže da izjavom Trampa da Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini

Politika pre 1 sat
Peskov potvrdio otvorenost Rusije za rešenje rata u Ukrajini

Kremlj se slaže sa izjavom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini, izjavio je danas portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov. „Možemo da se složimo sa tim. To je zaista tačno", rekao je Peskov novinarima kada su ga pitali kako komentariše Trampovu izjavu da je Moskva spremna da postigne dogovor, a da je Zelenski kriv zbog kašnjenja rešavanja sukoba, prenose RIA Novosti.
