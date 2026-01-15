Razlog za početak predizborne kampanje

Radar pre 13 minuta  |  Dragana Nikoletić
Vrhuška se s druge strane hvalila da je reagovala efikasnije od gradskih vlasti Njujorka

Obilni snegovi svuda po Srbiji oštetili su na mnogim mestima elektromrežu, pa je 22.000 ljudi ostalo bez struje, na hladnom i u mraku, sa pikom tokom božićnih praznika. Ponegde nije bilo ni vode, ni interneta. Građani su danima bili odsečeni od sveta, posebno na zapadu, gde je kriza trajala više od sedmice. Ne bi ni prestala, da u pojedinim mestima nisu organizovani protesti, dok su vlasti slavile u studiju Informera. Potom je 11 opština proglasilo vanredno stanje:
