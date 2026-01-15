Politiko: Srpska BIA i ruski FSB testirali zvučni top na psima

Radio 021 pre 47 minuta  |  021.rs
Politiko: Srpska BIA i ruski FSB testirali zvučni top na psima

Srpski obaveštajci testirali su zvučne topove na psima u saradnji sa ozloglašenom ruskom bezbednosnom službom, prema vladinim dokumentima koje je video Politiko.

Srpski dokumenti potvrđuju da je administracija predsednika Aleksandra Vučića sprovela eksperimente sa snažnim zvučnicima, kolokvijalno poznatim kao zvučni topovi, dve nedelje nakon što je antivladin protest u Beogradu prekinut onim što su demonstranti opisali kao razarajući zvučni udar, piše Politiko. Zajedničko testiranje soničnog oružja na životinjama ističe dubinu bezbednosne saradnje između Rusije - najzaraćenijeg protivnika EU - i Srbije, kandidata za
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Danas pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBIAEURusijaZvučni top

Društvo, najnovije vesti »

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Insajder pre 31 minuta
Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Insajder pre 41 minuta
Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Danas pre 27 minuta
Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

BBC News pre 37 minuta
Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Bloomberg Adria pre 51 minuta