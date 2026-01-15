Srpski obaveštajci testirali su zvučne topove na psima u saradnji sa ozloglašenom ruskom bezbednosnom službom, prema vladinim dokumentima koje je video Politiko.

Srpski dokumenti potvrđuju da je administracija predsednika Aleksandra Vučića sprovela eksperimente sa snažnim zvučnicima, kolokvijalno poznatim kao zvučni topovi, dve nedelje nakon što je antivladin protest u Beogradu prekinut onim što su demonstranti opisali kao razarajući zvučni udar, piše Politiko. Zajedničko testiranje soničnog oružja na životinjama ističe dubinu bezbednosne saradnje između Rusije - najzaraćenijeg protivnika EU - i Srbije, kandidata za