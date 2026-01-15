Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju zasedanje o "Mrdićevim zakonima" i drugim temama

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Pred poslanicima je i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska. Sednica će početi u 10 sati u Skupštini Srbije. Poslanici će nastaviti raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i