Svih šestoro uhapšenih zbog gađanja grudvama Ane Bekute pušteno nakon davanja izjave

Protest građana ispred Višeg suda u Čačku je završen pošto je svih šest građanskih aktivista koji su bili pozvani na informativni razgovor u policiju i u sudu dalo izjave povodom ometanja koncerta pevačice Ane Bekute.

Šest građanskih aktivista je policija u toku jučerašnjeg dana i večeri pozvala na informativni razgovor zbog sumnje da su Bekutu gađali grudvama tokom njenog koncerta koji je 13. januara uveče organizovala gradska vlast povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru. Policija je identifikovala 11 osoba iz Čačka zbog ometanja koncerta Bekute. Nekoliko stotina građana protestovalo je u utorak uveče u Čačku i ometalo koncert Bekute jer je gradska vlast dala 4,5