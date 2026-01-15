Svih šestoro uhapšenih zbog gađanja grudvama Ane Bekute pušteno nakon davanja izjave

Radio 021 pre 52 minuta  |  Beta
Svih šestoro uhapšenih zbog gađanja grudvama Ane Bekute pušteno nakon davanja izjave

Protest građana ispred Višeg suda u Čačku je završen pošto je svih šest građanskih aktivista koji su bili pozvani na informativni razgovor u policiju i u sudu dalo izjave povodom ometanja koncerta pevačice Ane Bekute.

Šest građanskih aktivista je policija u toku jučerašnjeg dana i večeri pozvala na informativni razgovor zbog sumnje da su Bekutu gađali grudvama tokom njenog koncerta koji je 13. januara uveče organizovala gradska vlast povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru. Policija je identifikovala 11 osoba iz Čačka zbog ometanja koncerta Bekute. Nekoliko stotina građana protestovalo je u utorak uveče u Čačku i ometalo koncert Bekute jer je gradska vlast dala 4,5
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Završen protest u Čačku, svi osumnjičeni da su gađali grudvama Anu Bekutu pušteni da se brane sa slobode

Završen protest u Čačku, svi osumnjičeni da su gađali grudvama Anu Bekutu pušteni da se brane sa slobode

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Republikanci u Senatu odbacili ograničavanje ovlašćenja predsednika SAD za rat

Insajder pre 31 minuta
Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Putevi Srbije: Na pojedinim deonicama sneg do 5 cm, prilazi zimskim centrima prohodni

Insajder pre 41 minuta
Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Politiko otkriva: Srbija dozvolila ruskim špijunima da testiraju zvučne topove na psima

Danas pre 27 minuta
Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

Iznenađujuće zdravstvene koristi čaše soka od pomorandže

BBC News pre 37 minuta
Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Nema šoka, ali nema ni zamaha - nova realnost tržišta nekretnina u Srbiji

Bloomberg Adria pre 51 minuta