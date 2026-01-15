Završen protest u Čačku, svi osumnjičeni da su gađali grudvama Anu Bekutu pušteni da se brane sa slobode

Protest građana ispred Višeg suda u Čačku je večeras završen pošto je svih šest građanskih aktivista koji su bili pozvani na informativni razgovor u policiju i u sudu dalo izjave povodom ometanja koncerta pevačice Ane Bekute na gradskom trgu u Čačku, javlja Beta.

Kako prenosi RTS, četvoro optuženih koji se sumnjiče da su grudvama i ledencama gađali pevačicu pušteno je da se brani sa slobode. Podsećamo, od jutros je krenulo privođenje građana na informativne razgovore zbog gađanja Bekute grudvama tokom nastupa. Svi privedeni su saslušani i pušteni, a ostali će biti saslušani sutra, javlja reporter N1. Ministar policije Ivica Dačić rekao je ranije da je identifikovano 11 osoba koje se terete da su ledenicama gađali Bekutu dok