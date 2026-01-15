Diskvalifikovana Miljana Kulić iz Elite: Otkriven i razlog, evo koliku kaznu mora da plati!

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija Elita zbog napada na Uroša Stanića.

Ona je samo odjednom pozvala Uroša da mu nešto kaže, da bi ga potom išamarala i oborila na pod. Youtube printscreen Svi su bili šokirani njenim ponašanjem, a nakon što je izvedena iz kuće, stiglo je i pismo da je diskvalifikovana. Printscreen Youtube – Draga Elito, obaveštavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim – pisalo je u obaveštenju. AUTOR: SVET-SCANDAL.RS IZVOR: SVET-SCANDAL.RS