Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Izviđačke jedinice Kopnene vojske u okviru zimskog ciklusa osposobljavanja realizuju sadržaje taktičke obuke na snegom prekrivenom planinskom terenu, u cilju održavanja visokog nivoa osposobljenosti za realizaciju zadataka obaveštajnog obezbeđenja u operacijama Vojske Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane, u skladu sa namenskim zadacima i zacrtanim ciljevima obuke, izviđači na planini realizuju širok spektar aktivnosti, od orijentacije i kretanja na nepoznatom terenu u dnevnim i noćnim uslovima, preko organizacije patrola, izvođenja zasednih i prepadnih dejstava, do izrade zaklona i skloništa za boravak ljudi. Uvežbava se i upotreba savremenih sredstava i sistema za osmatranje kojima su izviđačke jedinice opremljene
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Razlog za početak predizborne kampanje

Razlog za početak predizborne kampanje

Radar pre 3 sata
U Srbiji ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

U Srbiji ujutro slab mraz, kasnije pretežno oblačno, temperature do 12 stepeni

RTV pre 3 sata
Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Kristerson: Švedska šalje grupu oficira na Grenland

Politika pre 2 sata
"Klečanje po snegu, pa onda raskid" Ena Čolić otkrila da ne ide pred oltar sa Pejom, ovo je istina o njihovom odnosu: "Velika…

"Klečanje po snegu, pa onda raskid" Ena Čolić otkrila da ne ide pred oltar sa Pejom, ovo je istina o njihovom odnosu: "Velika je razlika napolju i u rijalitiju"

Blic pre 4 sati
(Foto, video) Srpska zastava na 6.000 metara visine! Sa snegom okovanog vrha Akonkagva pravo u pustinju! Marko je prikupio…

(Foto, video) Srpska zastava na 6.000 metara visine! Sa snegom okovanog vrha Akonkagva pravo u pustinju! Marko je prikupio 30.000 evra, ali to nije dovoljno, zato ide dalje

Blic pre 6 sati
Ledeni talas se tek zahuktava! Meteorolog objavio tačan datum kad se sneg vraća u Srbiju: stižu još dve pojave koje niko ne…

Ledeni talas se tek zahuktava! Meteorolog objavio tačan datum kad se sneg vraća u Srbiju: stižu još dve pojave koje niko ne voli

Blic pre 5 sati
Ukinuta vanredna situacija u Valjevu

Ukinuta vanredna situacija u Valjevu

Danas pre 8 sati

Ključne reči

SnegVojska Srbijeministarstvo odbrane

Najnovije vesti »

Englez se vratio u Premijer ligu: Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Englez se vratio u Premijer ligu: Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Kurir pre 1 minut
Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Japanska premijerka planira raspuštanje parlamenta: Evo kog datuma se očekuju novi izbori

Kurir pre 11 minuta
Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Taktička obuka izviđača Vojske Srbije u zimskim uslovima

Telegraf pre 16 minuta
Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o…

Tramp nema naročitu podršku u svojoj zemlji za pripajanje Grenlanda: Mali procenat Amerikanaca podržava njegovu ideju o aneksiji tog ostrva

Kurir pre 1 sat
Maroko posle penala savladao Nigeriju i plasirao se u finale

Maroko posle penala savladao Nigeriju i plasirao se u finale

Politika pre 1 sat