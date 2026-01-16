Đilas (SSP): Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Beta pre 2 sata

 Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas, na osmu godišnjicu od ubistva lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića, da je on žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno.

Đilas je naveo da su "režimski mediji" u Srbiji stvorili atmosferu u kojoj je doneta odluka o ubistvu Ivanovića.

"Medijska priprema za ovaj zločin bila je pažljivo orkestrirana u režimskim medijima u Srbiji, koji su kroz kontinuiranu kampanju demonizovali Olivera Ivanovića. Emisije, spotovi i tekstovi koji su ga prikazivali kao legitimnu 'metu' stvorili su atmosferu u kojoj je doneta odluka o njegovom ubistvu", kazao je Đilas.

Dodao je da je Ivanovićev jedini greh bio to što nije pristajao da bude "igračka" režima Srpske napredne stranke i što je imao hrabrosti da ukaže na organizovani kriminal.

"Neka nas ova godišnjica podseti da ne smemo dozvoliti da se zločin prema Oliveru Ivanoviću zaboravi. Pravda mora biti zadovoljena ali da bi se to desilo Srbija mora da postane slobodna i demokratska zemlja, što danas svakako nije", izjavio je Đilas.

Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Osam godina kasnije ovaj politički atentat nije rasvetljen pošto počinioci nisu poznati, a godinama su zvaničnici Beograda i Prištine međusobno iznosili optužbe o odgovornosti za to ubistvo.

(Beta, 16.01.2026)

