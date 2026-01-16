Tramp: Mogao bih da uvodim veće carine zemljama koje nas ne podržavaju oko Grenlanda

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na jednom skupu u Beloj kući da bi "mogao" da uvede više carine na uvoznu robu onih zemalja koje se protive njegovoj ambiciji da Grenland, arktička teritorija koja pripada Danskoj, bude pripojen Americi, prenosi Si-En-En (CNN).

"Mogao bih ja da uvodim carine (stranim) zemljama, ako se one ne slažu (sa SAD) oko Grenlanda, jer nama je potreban Grenland, potreban nam je Grenland zbog nacionalne bezbednosti. Dakle, mogao bih to da uradim", rekao je Tramp na skupu u vezi sa zdravstvenom zaštitom koji se održava u Beloj kući. 

Predsednik je ovakav komentar dao dok se prisećao kako je uvodio carine drugim zemljama ne bi li ih naterao da sarađuju sa njegovim planom da cene lekova u SAD budu smanjene.

Trampov pritisak oko američke kontrole Grenlanda razbesneo je evropske zemlje, koje strahuju da bi taj potez mogao rasturiti transatlanske odnose. Neke su već počele da šalju trupe na ovo ogromno arktičko ostrvo koje pripada Danskoj, članici Evropske unije ali i članici NATO saveza, u kojem su i SAD. 

Predstavnici Danske i Grenlanda su ove sedmice bili u Beloj kući, i razgovori su završeni bez rezultata. Premijer Danske je rekao da posle tog sastanka i dalje postoje "fundamentalna razmimoilaženja" sa Vašingtonom, ali da je dogovoreno da se razgovara i dalje.

U međuvremenu, više evropskih zemalja pridružilo se Danskoj u pripremi vojnih manevara na Grenlandu i severnom Atlantiku pod imenom "Arktička izdržljivost".

Grenland se nalazi istočno od Kanade, a sa američke strane Atlantskog okeana. Radi se o najvećem ostrvu na svetu. Na njemu SAD imaju vojne baze, po ugovoru iz 1951. godine sa Danskom i Grenlandom.

Danska je najstarija evropska saveznica SAD.

Američko javno mnjenje u ogromnoj većini ne podržava Trampovu ideju o aneksiji Grenlanda.

(Beta, 16.01.2026)

Ključne reči

Ključne reči

Bela kućaDanskaGrenlandCNNDonald Tramp

