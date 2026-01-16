Trump zapretio carinama zbog Grenlanda dok Danska lobira u Kongresu

Predsednik Donald Trump zapretio je novim carinama na robu iz zemalja koje se protive njegovim nastojanjima da preuzme kontrolu nad Grenlandom, pojačavajući retoriku u trenutku kada je Danska ugostila američke zakonodavce na svom terenu, nakon sastanaka održanih ove sedmice u Vašingtonu. "Mogao bih da uvedem carine zemljama ako ne budu saglasne u vezi sa Grenlandom, jer nam je Grenland potreban zbog nacionalne bezbednosti", rekao je Trump na događaju u Beloj kući