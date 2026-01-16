Harkov u mraku: Rusi uništili energetsko postrojenje, grad u haosu, na snazi vanredno stanje

Harkov u mraku: Rusi uništili energetsko postrojenje, grad u haosu, na snazi vanredno stanje

Napadi su deo kontinuiranih udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu Oko 300 stambenih zgrada u Kijevu i dalje je bez grejanja nakon razornog napada Ruske snage uništile su veliko energetsko postrojenje u Harkovu, drugom po veličini ukrajinskom gradu, rekao je u četvrtak gradonačelnik Ihor Terehov.

Rusija je napala elektroenergetsku mrežu i druga energetska postrojenja dok istovremeno nastavlja ofanzivu u Ukrajini, u vreme kada se suočava sa pritiskom SAD-a da obezbedi mir. Terehov nije precizirao koji je objekat pogođen, ali je rekao da hitne ekipe danonoćno rade na terenu. Harkov, udaljen samo 25 kilometara od ruske granice, redovno je meta dronova, raketa i navođenih bombi u ratu koji sledećeg meseca ulazi u petu godinu. Nestanci struje, grejanja i vode u
