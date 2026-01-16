Krenuo u PIO fond, pa nestao bez traga! Porodica iz Čačka moli za pomoć, policija na nogama

Blic pre 1 sat
Krenuo u PIO fond, pa nestao bez traga! Porodica iz Čačka moli za pomoć, policija na nogama
Muškarac je nestao juče ujutru odlaskom ka PIO fondu Porodica nije imala kontakte s njim od trenutka nestanka Nešto više od 24 sata nema nikakvog traga o muškarcu koji je juče ujutru, oko 8 časova, izašao iz porodične kuće i rekao da ide u PIO fond, nakon čega mu se gubi svaki trag. - Prema informacijama koje je porodica objavila, on se od tog trenutka više nije javljao, niti se vratio kući. Nestanak je prijavljen policiji, a nadležni organi su raspisali potragu -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nestao muškarac nakon što je krenuo u PIO fond: Porodica moli građane za pomoć

Nestao muškarac nakon što je krenuo u PIO fond: Porodica moli građane za pomoć

RINA pre 1 sat
Čačanin porodici rekao da ide u PIO fond, izašao iz kuće i od tad ga nema: Slučaj nestanka prijavljen policiji

Čačanin porodici rekao da ide u PIO fond, izašao iz kuće i od tad ga nema: Slučaj nestanka prijavljen policiji

Telegraf pre 1 sat
Nestao Slaven (15). Tinejdžeru se izgubio trag pre mesec dana u Splitu, policija moli za pomoć.

Nestao Slaven (15). Tinejdžeru se izgubio trag pre mesec dana u Splitu, policija moli za pomoć.

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Svet, najnovije vesti »

Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Kurir pre 12 minuta
Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Danas pre 1 sat
Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Danas pre 1 sat
Eksplozija u Utrehtu u Holandiji, još nije poznato da li ima žrtava

Eksplozija u Utrehtu u Holandiji, još nije poznato da li ima žrtava

Danas pre 1 sat
Senator blizak Trampu: Vojna operacija u Iranu je pitanje obima, a ne Trampove odlučnosti

Senator blizak Trampu: Vojna operacija u Iranu je pitanje obima, a ne Trampove odlučnosti

Danas pre 1 sat