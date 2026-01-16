Putin proterao britanskog diplomatu: Moskva optužuje, Britanija preti: "Pažljivo razmatramo naše opcije za odgovor"

Diplomata je dobio rok od dve nedelje da napusti Rusiju Rusija je upozorila na moguće strože mere u slučaju eskalacije od strane Londona Rusija je proterala britanskog diplomatu nakon što ga je optužila za špijunažu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u četvrtak da je dobilo informacije "o povezanosti jednog diplomatskog službenika u ambasadi sa britanskom tajnom službom". Portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova ubrzo je ove optužbe ocenio kao "zlonamerne i neosnovane". Ministarstvo je navelo da je diplomata, čije ime nije objavljeno, lišen akreditacije i da mu je naloženo da napusti Rusiju u roku od dve nedelje. Takođe je upozoreno da Moskva neće