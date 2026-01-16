Fon der Lajen: Arktik je ključan za EU – ulaganja i bezbednost u fokusu

Evropska unija je udvostručila investicije i podršku Grenlandu, jer su Arktik i njegova bezbednost od ogromnog značaja za nas, izavila je danas u Limasolu predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Dan nakon što su ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda u Vašingtonu razgovarali sa čelnicima američke administracije, Fon der Lajen je rekla da će EU „nastaviti rad na bezbednosti Arktika sa našim saveznicima i partnerima, uključujući Sjedinjene Države“, prenosi Politiko. Njen komentar bio je usmeren na optužbe američkog predsednika Donalda Trampa da Evropa i Danska, čija je Grenland teritorija, ne čine dovoljno da obezbede resursima bogato i strateški