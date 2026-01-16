Osuđen bivši predsednik Južne Koreje: Pet godina zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja

ud u Južnoj Koreji osudio je danas bivšeg predsednika Jun Suk Joela na pet godina zatvora po nekim tačkama optužnice vezanim za uvođenje vanrednog stanja.

Presuda je prva protiv Juna kome se sudi po osam tačaka, između ostalog zbog dekreta koji je izdao krajem 2024. godine. Sud u Seulu danas je odlučio da osudi bivšeg predsednika zbog toga što je prkosio pokušajima vlasti da ga pritvore. Jun nije odgovorio na presudu, ali je ranije povodom optužbi rekao da su politički motivisane. Jun je uhapšen u januaru prošle godine, a smenjen je sa funkcije predsednika države u aprilu, kada je Ustavni sud prihvatio njegov opoziv.