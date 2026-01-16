Sijarto: Za jedan do tri dana dogovor MOL-a sa Gaspromnjeftom o NIS-u

Danas pre 4 sati  |  RTS
Sijarto: Za jedan do tri dana dogovor MOL-a sa Gaspromnjeftom o NIS-u

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto otkrio je za RTS detalje kako MOL, u slučaju pozitivnog ishoda, planira da funkcioniše regionalno naftno tržište.

MOL i Gaspromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, rekao je Sijarto. Postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa Gaspromnjeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto u intervjuu za RTS-a, koji će u celosti biti objavljen sutra u Jutarnjem programu. „Mislim da mogu da vam saopštim dobre vesti, vama i vašim gledaocima. MOL i Gazpromnjeft su prilično
