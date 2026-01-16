Čačanska bolnica potvrdila: posle jutrošnjeg lančanog sudara, od sedam zbrinutih osoba jedna podlegla povredama

Čačanska bolnica potvrdila: posle jutrošnjeg lančanog sudara, od sedam zbrinutih osoba jedna podlegla povredama

Nakon teškog lančanog sudara na auto-putu Miloš Veliki u pratnji Službe Hitne pomoći u Opštu bolnicu u Čačku primljeno je ukupno sedam povređenih pacijenata.

Lančani sudar dogodio se jutros oko 8 sati u blizini tunela Munjino brdo i u njemu je učestvovalo devet putničkih i jedno tereteno vozilo. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće magla i slaba vidljivost. – Inicijalno je primljena muška osoba stara 57 godina u teškom opštem stanju, koja je nakon reanimacije u Jedinici intezivnog lečenja podlegla povredama zbog zadobijene politraume. Dve ženske osobe stare 52 godine i 57 godina zbog povreda grudnog koša primljene u
