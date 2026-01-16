Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa o Grenlandu

Insajder pre 58 minuta
Bela kuća je sinoć saopštila da je sastanak između američkih zvaničnika i visokih predstavnika Danske i Grenlanda bio produktivan i upozorila da slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav predsednika SAD Donalda Trampa o toj teritoriji.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da su razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Larsa Lokea Rasmusena i Vivijan Mocfelt, sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u sredu bili „produktivni“, prenosi Skaj njuz. Ona je dodala da su se strane složile da osnuju radnu grupu koja će nastaviti da vodi tehničke razgovore o „akviziciji Grenlanda“, navodi britanska televizija. Prema
Evropski indeksi uglavnom u padu, na tržištima energenata zabrinutost zbog Irana

Euronews pre 23 minuta
Kalas: Stanje u svetu takvo da je vreme da počnemo da pijemo

NIN pre 48 minuta
Održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

B92 pre 58 minuta
Protesti su izgleda utihnuli, ali i nasilje: Da li se napetosti oko Irana smiruju nakon sednice Saveta bezbednosti UN?

Euronews pre 2 sata
Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa o Grenlandu

NIN pre 1 sat
Uživo: Kriza u Iranu, SB UN raspravljao o situaciji u Iranu na hitnoj sednici na zahtev SAD

Euronews pre 2 sata
Evropske berze beleže pad zbog Trampovih pretnji Iranu i neslaganja oko Grenlanda na relaciji SAD-Danska

Telegraf pre 1 sat
Putin telefonom razgovarao sa Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku

RTV pre 28 minuta
Meloni poručila premijerki Japana: Mi smo prve žene koje vode naše narode

RTV pre 3 minuta
Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 28 minuta
Putin razgovarao s predsednikom Irana

Sputnik pre 8 minuta
APEL: Nestao stariji muškarac u Šarbanovcu kod Bora

Glas Zaječara pre 18 minuta