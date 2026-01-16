Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa o Grenlandu

Bela kuća je sinoć saopštila da je sastanak između američkih zvaničnika i visokih predstavnika Danske i Grenlanda bio produktivan i upozorila da slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav predsednika SAD Donalda Trampa o toj teritoriji.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da su razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Larsa Lokea Rasmusena i Vivijan Mocfelt, sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u sredu bili „produktivni“, prenosi Skaj njuz. Ona je dodala da su se strane složile da osnuju radnu grupu koja će nastaviti da vodi tehničke razgovore o „akviziciji Grenlanda“, navodi britanska televizija. Prema