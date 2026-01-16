Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 10 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom temperaturom do 10 stepeni.

Kako se navodi u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladnije nego prethodnog dana. Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i
