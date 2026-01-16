Stiže nam žestoko zahlađenje sa debelim minusima: Čubrilo otkriva kada će opet pasti sneg, ovo je mogući datum

Narednih dana očekuje se zahlađenje i povratak zimskih temperatura, uz preovlađujuće suvo vreme.

Do 24. januara uglavnom će biti suvo i hladno, uz pojačan istočni vetar u košavskom području i buru duž Jadranske obale, navodi meteorolog-amater Marko Čubrilo. Minimalne temperature kretće se od -9 do -3°C, dok će maksimalne iznositi od -6°C na planinskom istoku Srbije do oko +2°C na zapadu Hrvatske. Od nedelje će jutra biti još hladnija, sa minimalnim temperaturama od -15 do -8°C i dnevnim maksimumima između -8 i +2°C. Po rečima meteorologa, postoji mogućnost da