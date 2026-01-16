Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. januara)

Pressek pre 5 sati  |  pressek, foto: M.O.
U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, osim u severnoj i istočnoj Srbiji gde će biti oblačno sa slabim padavinama: na severu sa slabom kišom, a na istoku zemlje gde će biti hladnije povremeno se očekuje i slab sneg.

Vetar slab promenljiv, u drugom delu dana u košavskom području u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 4 do 10 stepeni, u Banatu i na istoku Srbije od 1 do 3 stepeni, u Kragujevcu i Šumadiji 10 stepeni. Za vikend i u prvoj polovini naredne sedmice ponovo se očekuje jutarnji mraz, koji će od nedelje biti umerenog, lokalno i jakog intenziteta. Tokom dana hladno sa maksimalnim temperaturama u subotu od 0 do 5 stepeni. U košavskom
