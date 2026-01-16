Predstavnici vlada Srbije i Francuske potpisali dokumente o metrou i kanalizacionom kolektoru

BEOGRAD - Zajedničku izjavu i Memorandum su, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, potpisali ministar finansija Siniša Mali, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, i ministar za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noel Baro.

