Predstavnici vlada Srbije i Francuske potpisali dokumente o metrou i kanalizacionom kolektoru

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Predstavnici vlada Srbije i Francuske potpisali dokumente o metrou i kanalizacionom kolektoru

BEOGRAD - Zajedničku izjavu i Memorandum su, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, potpisali ministar finansija Siniša Mali, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, i ministar za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noel Baro.

U Beogradu su potpisani Zajednička izjava o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda "Veliko Selo - faza I". Zajedničku izjavu i Memorandum su, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, potpisali prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Srbije Siniša Mali, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i ministar za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srbija i Francuska potpisale zajedničku izjavu o projektu beogradskog metroa i Memorandum o izgradnji interceptora na Paliluli

Srbija i Francuska potpisale zajedničku izjavu o projektu beogradskog metroa i Memorandum o izgradnji interceptora na Paliluli

Ekapija pre 45 minuta
Vučić sa Baroom razgovarao o saradnji i evropskom putu Srbije

Vučić sa Baroom razgovarao o saradnji i evropskom putu Srbije

Serbian News Media pre 55 minuta
Potpisana Zajednička izjava o projektu metroa

Potpisana Zajednička izjava o projektu metroa

N1 Info pre 4 sati
"Dolaze da napišu još jednu deklaraciju": Vučić posle sastanka sa francuskim ministrom: "Svi u Evropi znaju da bojkotujem samo…

"Dolaze da napišu još jednu deklaraciju": Vučić posle sastanka sa francuskim ministrom: "Svi u Evropi znaju da bojkotujem samo Tonina Piculu i neke slične njemu"

Blic pre 4 sati
Đurić nakon sastanka sa Baroom: Srbija će udvostručiti napore na reformama – cilj punopravno članstvo u EU što pre

Đurić nakon sastanka sa Baroom: Srbija će udvostručiti napore na reformama – cilj punopravno članstvo u EU što pre

Euronews pre 4 sati
Aleksandar Vučić: Svi u Srbiji znaju da bojkotujem samo Piculu

Aleksandar Vučić: Svi u Srbiji znaju da bojkotujem samo Piculu

Danas pre 4 sati
Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Vučić pozvao na obnovu procesa izbora članova Saveta REM-a

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijePredsednik SrbijeSiniša MaliFrancuskaAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

Kome je sve smetao Oliver Ivanović

Kome je sve smetao Oliver Ivanović

N1 Info pre 20 minuta
Sindikati: Macut i Selaković su potpisali uravnilovku za zaposlene u kulturi

Sindikati: Macut i Selaković su potpisali uravnilovku za zaposlene u kulturi

Vreme pre 5 minuta
DS će tražiti sankcije EU za načelnika granične policije Srbije Dragišu Simića

DS će tražiti sankcije EU za načelnika granične policije Srbije Dragišu Simića

Serbian News Media pre 25 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića – odata pošta na mestu zločina, pomen u Hramu Svetog Save

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića – odata pošta na mestu zločina, pomen u Hramu Svetog Save

RTS pre 0 minuta
U Prištini podignuta još jedna optužnica zbog navodnih ratnih zločina

U Prištini podignuta još jedna optužnica zbog navodnih ratnih zločina

RTS pre 0 minuta