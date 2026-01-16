Vučić sa Baroom razgovarao o saradnji i evropskom putu Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je sa šefom francuske diplomatije Žan-Noelom Baroom imao „otvoren razgovor o pitanjima od značaja za odnose Srbije i Francuske i evropskom putu“ Srbije. „Razgovarali smo o izgradnji metroa, razvoju veštačke inteligencije nakon kupovine superkompjutera i saradnji u oblastima nuklearne energije i namenske industrije. Jedna od tema bila je i projekat prečišćavaja otpadnih voda u Beograd“, objavio je Vučić na