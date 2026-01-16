Baro nakon sastanka sa Vučićem: Srbija i Francuska dele uverenje u snažnu Evropu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Baro nakon sastanka sa Vučićem: Srbija i Francuska dele uverenje u snažnu Evropu

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro objavio je danas posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da Francuska i Srbija imaju zajedničko uverenje u snažnu i suverenu Evropu.

"Francuska i Srbija obeležavaju 15 godina strateškog partnerstva: dijalog zasnovan na poverenju, konkretni oblici saradnje, ugovori koji obavezuju i usmeravaju budućnost, kao i zajedničko uverenje u snažnu i suverenu Evropu", objavio je Baro na Instagramu uz fotogafiju susreta sa Vučićem. Vučić je posle sastanka saopštio da je sa Baroom imao "otvoren razgovor o pitanjima od značaja za odnose Srbije i Francuske i evropskom putu Srbije". "Razgovarali smo o izgradnji
