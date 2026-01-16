Jedna osoba preminula, a šest povređeno u lančanom sudaru na auto-putu kod Lučana

Jedna osoba je preminula, a šest je povređeno u današnjem lančanom sudaru na auto-putu, ispred tunela Munjino brdo kod Lučana,saopštila je čačanska Bolnica.

U saopštenju piše da je pet povređenih zadržano na bolničkom lečenju. Muškarac ( 57) koji je zadobio teške povrede u sudaru više automobila primljen je u bolnicu u teškom stanju i posle reanimacije u Jedinici intezivne nege je preminuo. U saopštenju Bolnice se navodi da su dve žene od 52 i 57 godina zadobile povrede grudnog koša i da su primljene na odeljenje hirurgije. Tri muškarca, starosti 28, 39 i 48 godina, posle pregleda primljena su takođe na odeljenje