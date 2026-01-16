Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Predstavnici novosadskih opozicionih stranaka odali su večeras poštu nekadašnjem lideru Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića, ubijenog na današnji datum pre osam godina.

Oni su na glavnom gradskom trgu, ispred Gradske kuće ostavili venac, fotografiju sa datumom rođenja i smrti Ivanovića i zapalili sveće. Nakon toga su održali i minut ćutanja. Opozicija je u pozivu navela da je prošlo osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, da još uvek nisu pronađeni ni izvršioci ni nalogodavci, što samo „produbljuje nepravdu“. Ivanović je ubijen iz vatrenog oružja ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice, a zvaničnici i