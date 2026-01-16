Češka vlada preživela glasanje o poverenju u Poslaničkom domu: Premijer Andrej Babiš odahnuo

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Češka vlada preživela glasanje o poverenju u Poslaničkom domu: Premijer Andrej Babiš odahnuo

Vlada češkog premijera Andreja Babiša, dobila je poverenje Poslaničkog doma parlamenta, a za ovu odluku je glasalo 108 od 198 prisutnih poslanika, prenose češki mediji.

Rasprava o radu vlade u parlamentu je trajala tri dana, a svih 108 poslanika vladajuće koalicije glasalo je za izglasavanje poverenja, prenosi sajt "Novinky". Devedeset poslanika opozicije glasalo je protiv. Time je vlada dobila poverenje Poslaničkog doma češkog parlamenta. Da bi dobila poverenje, češkoj vladi, koja je položila zakletvu 15. decembra, je bila potrebna samo prosta većina. Babiš, lider stranke ANO pobedio je na parlamentarnim izborima u oktobru i
