Makron: Francuska sada obezbeđuje dve trećine obaveštajnih podataka Ukrajini

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da Francuska trenutno pruža dve trećine obaveštajnih informacija Ukrajini, preuzimajući ulogu koju su do prošle godine uglavnom imale Sjedinjene Američke Države, preneo je Rojters.

Makron je u novogodišnjem govoru francuskoj vojsci naveo da koalicija od oko 35 zemalja sada obezbeđuje kompletnu podršku Kijevu, uključujući finansijsku i vojnu, nakon što je Vašington odlučio da obustavi direktnu pomoć i obaveštajnu razmenu u martu 2025. godine, preneo je Rojters. Odluka SAD je bila deo napora da se izvrši pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u vezi sa pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pokrene mirovne
UkrajinaVašingtonRojtersKijevDonald TrampEmanuel MakronFrancuska

