(Foto) "Grenland nije na prodaju" Premijer predvodio proteste u Nuku protiv američkog preuzimanja ostrva: Ne znači ne!

Blic pre 35 minuta
(Foto) "Grenland nije na prodaju" Premijer predvodio proteste u Nuku protiv američkog preuzimanja ostrva: Ne znači ne!
Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen predvodio je okupljanja sa porukama poput "Grenland nije na prodaju" Slični protesti održani su i u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, gde je učestvovalo 20.000 ljudi U glavnom gradu Grenlanda, Nuku, danas su održani protesti koje je predvodio premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen, protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom. Stotine učesnika protesta, predvođeni
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Protesti u Danskoj zbog pretnji Trampa da će preuzeti Grenland

Protesti u Danskoj zbog pretnji Trampa da će preuzeti Grenland

Radio 021 pre 31 minuta
Danska ne pamti ovakve proteste: reke ljudi protestuju protiv američkih pretenzija na Grenland

Danska ne pamti ovakve proteste: reke ljudi protestuju protiv američkih pretenzija na Grenland

Telegraf pre 36 minuta
Premijer Grenlanda predvodio protest protiv pretnji aneksijom

Premijer Grenlanda predvodio protest protiv pretnji aneksijom

N1 Info pre 1 sat
Grenland između Trampa i Evrope Slovenija šalje oficire na vojnu vežbu, američki kongresmeni gase vatru u Danskoj

Grenland između Trampa i Evrope Slovenija šalje oficire na vojnu vežbu, američki kongresmeni gase vatru u Danskoj

Blic pre 1 sat
"Grenland nije na prodaju": Premijer Jens Frederik Nilsen predvodio proteste u Nuku protiv američkog preuzimanja ostrva

"Grenland nije na prodaju": Premijer Jens Frederik Nilsen predvodio proteste u Nuku protiv američkog preuzimanja ostrva

Euronews pre 1 sat
Veliki protesti širom Danske i na Grenlandu VIDEO

Veliki protesti širom Danske i na Grenlandu VIDEO

Nova pre 1 sat
Premijer Grenlanda predvodio proteste u Nuku

Premijer Grenlanda predvodio proteste u Nuku

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 21 minuta
Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Danas pre 26 minuta
Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Japan pozvao svoje državljane da napuste Iran

Danas pre 1 sat
Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Tramp: Vreme je da se potraži novo vođstvo u Iranu

Danas pre 46 minuta
Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Tramp uvodi carine na uvoz iz osam evropskih zemalja zbog protivljenja politici prema Grenlandu

Danas pre 1 sat