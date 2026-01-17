(Foto) "Grenland nije na prodaju" Premijer predvodio proteste u Nuku protiv američkog preuzimanja ostrva: Ne znači ne!

Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen predvodio je okupljanja sa porukama poput "Grenland nije na prodaju" Slični protesti održani su i u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, gde je učestvovalo 20.000 ljudi U glavnom gradu Grenlanda, Nuku, danas su održani protesti koje je predvodio premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen, protiv planova američkog predsednika Donalda Trampa da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom. Stotine učesnika protesta, predvođeni