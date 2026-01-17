Protest studenata u blokadi danas u Novom Sadu

Blic pre 25 minuta
Protest studenata u blokadi danas u Novom Sadu

Organizatori najavljuju novi pravac studentskog pokreta.

Glavni zahtevi se odnose na slobodu i parlamentarne izbore. Na Trgu slobode u Novom Sadu u 18 sati održava se protest studenata u blokadi novosadskog univerziteta pod sloganom "Šta znači pobeda?". Organizatori su najavili da će današnji skup biti "nova etapa studentskog pokreta" i prilika da studenti "jasno predstave svoje zahteve, ideje i planove za dalje akcije". Protest se nadovezuje na ranije akcije poput prikupljanja potpisa za održavanje vanrednih
