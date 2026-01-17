Studentski protest u Novom Sadu: Nova etapa!

Pravda pre 45 minuta  |  RTS
Studentski protest u Novom Sadu: Nova etapa!

Studenti u Novom Sadu organizovali su protest najavljujući, kako kaži, novu etapu studentskog pokreta. Poručuju da su pobedu raspisali 28. decembra, prilikom prikupljanja potpisa, a da sada otkrivaju šta ona znači.

Studenti su na početku protesta pod nazivom "Šta znači pobeda" sa Trga slobode u Novom Sadu poručili da "pobeda nije krajnji cilj, već skup procesa koji svi zajedno moramo da sprovedemo kako bismo živeli u pravičnom društvu, koje ne poznaje korupciju, već odgovornost". Poručuju da ovim okupljanjem započinje nova etapa u razvoju čitavog studentskog pokreta. Univerzitetska profesorka Jelena Kleut rekla je da su studenti pre više od godinu dana obnovili nadu da je
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

BLOG Lustracija i poreklo imovine funkcionera: Predstavljene prve dve tačke studentskog programa, novi protest u Beogradu 27…

BLOG Lustracija i poreklo imovine funkcionera: Predstavljene prve dve tačke studentskog programa, novi protest u Beogradu 27. januara

Nova pre 40 minuta
Marice došle po policiju nakon završetka studentskog protesta na Trgu slobode u Novom Sadu VIDEO

Marice došle po policiju nakon završetka studentskog protesta na Trgu slobode u Novom Sadu VIDEO

Nova pre 35 minuta
Prve dve programske tačke studenata: Lustracija i Zakon o imovini

Prve dve programske tačke studenata: Lustracija i Zakon o imovini

Vreme pre 54 minuta
Studentski protest u Novom Sadu: “Šta znači pobeda”?

Studentski protest u Novom Sadu: “Šta znači pobeda”?

Vesti online pre 1 sat
Profesorka Jelena Kleut na protestu: Ne tražim novi posao, zajedno sa vama tražim pravdu

Profesorka Jelena Kleut na protestu: Ne tražim novi posao, zajedno sa vama tražim pravdu

Insajder pre 2 sata
(BLOG) Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine: Prve dve tačke studentskog programa predstavljene u Novom Sadu

(BLOG) Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine: Prve dve tačke studentskog programa predstavljene u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Završen skup u Novom Sadu, govornici ocenili da je lustracija neophodna

Završen skup u Novom Sadu, govornici ocenili da je lustracija neophodna

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadkorupcija

Društvo, najnovije vesti »

Čeka se odluka godine koja se tiče škola: Da li će nova pravila o mobilnim telefonima smanjiti nasilje? Evo gde su već potpuno…

Čeka se odluka godine koja se tiče škola: Da li će nova pravila o mobilnim telefonima smanjiti nasilje? Evo gde su već potpuno zabranjeni

Blic pre 35 minuta
Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Jedna baka, tri kesice čipsa i lekcija o ljudskosti: Srbina u prodavnici hteli da oderu, a onda je usledio obrt

Blic pre 5 minuta
"Ne može da postoji pod ovakvim okolnostima": Evropski parlament ovog datuma obustavlja Trampov carinski sporazum sa EU?!

"Ne može da postoji pod ovakvim okolnostima": Evropski parlament ovog datuma obustavlja Trampov carinski sporazum sa EU?!

Blic pre 15 minuta
Pokret juga Srbije: Hitno rešiti problem grejanja u srednjim školama Vladičinog Hana

Pokret juga Srbije: Hitno rešiti problem grejanja u srednjim školama Vladičinog Hana

Danas pre 35 minuta
Udruženje građana izrazilo sumnju da su otpadne vode sa deponije „Duboko“ namerno puštene u potok

Udruženje građana izrazilo sumnju da su otpadne vode sa deponije „Duboko“ namerno puštene u potok

Danas pre 2 sata