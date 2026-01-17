Prve dve programske tačke studenata: Lustracija i Zakon o imovini

Vreme pre 2 sata
Prve dve programske tačke studenata: Lustracija i Zakon o imovini

Na skupu u Novom Sadu „Šta znači pobeda“ govorilo se najviše o lustraciji i Zakonu o poreklu imovine, što treba shvatiti kao najavu prve dve programske tačke studenata

„Šta znači pobeda“ naziv je protesta koji je održan u Novom Sadu 17. januara s namerom da sugrađanima „prve opipljive klice“ onoga što sledi nakon više od godinu dana njihove zajedničke borbe. Predložili su lustraciju, zbog onih koji žive posledice dela zbog kojih je lustracija potrebna. Predložili su i primenu Zakona o poreklu imovine. Najavili su da „ne čekaju da nam bolja vremena dođu, već ih kreiramo sami“. Zato će, kao vid njihove predizborne kampanje, prvi
