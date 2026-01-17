"Spremaju se masovni udari" Zelenski traži hitnu vojnu pomoć: "Imamo informacije..."

Blic pre 10 sati
"Spremaju se masovni udari" Zelenski traži hitnu vojnu pomoć: "Imamo informacije..."
Zelenski je apelovao na partnere za dodatnu vojnu pomoć, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Aleksandar Sirski je objavio da su ruske snage tokom decembra 2025. i januara sprovele šest masovnih raketnih napada Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da, prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, Rusija sprema nove masovne udare na tu zemlju. "Imamo informacije od obaveštajnih službi da se Rusi spremaju za nove masovne udare. Iskreno
IAEA: Postignut sporazum o lokalnom prekidu vatre oko nuklearke Zaporožje; Zelenski: Rusija sprema nove masovne udare na Ukrajinu

RTS pre 1 sat
Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Politika pre 5 sati
IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Insajder pre 7 sati
RusijaVladimir Zelenski

