Ukrajinska delegacija u SAD na novoj rundi pregovora; Orban: Zapadna Evropa se otvoreno priprema za rat sa Rusijom

Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Zbog intenzivnih ruskih udara na energetska postrojenja u Ukrajini, nateža situacija je u Kijevskoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Odeskoj oblasti. Zelenski naložio nove mere. Ukrajinska delegacija stigla je u Vašington na novu rundu mirovnih pregovora. Mađarski premijer poručuje da se Zapadna Evropa "otvoreno priprema za rat sa Rusijom" i ističe da sednice Saveta EU sve više liče na "ratne savete".

Sedam osoba povređeno u ruskim napadima u Harkovu i Seminovki Najmanje sedam osoba povređeno je u ruskim napadima na industrijsku zonu Harkova, kao i na Seminovku u Černigovskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Načelnik Novgorod-Siverskog regionalnog administrativnog okruga Aleksandar Seliverstov naveo je u objavi na Fejsbuku da su u napadu ruskog drona na Seminovku u Černigovskoj oblasti povređene četiri osobe, prenosi Ukrinform. "Oko podneva, neprijatelj