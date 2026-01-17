Prekid vatre u Ukrajini: Rusija i Ukrajina dogovorile privremeno primirje, evo zašto se obustavljaju sukobi

Dnevnik pre 2 sata
Prekid vatre u Ukrajini: Rusija i Ukrajina dogovorile privremeno primirje, evo zašto se obustavljaju sukobi

Privremeno rusko-ukrajinsko primirje dogovoreno je kako bi se omogućile popravke u nuklearnoj elektrani Zaporožje.

Rusija i Ukrajina su u petak postigle dogovor o lokalizovanom prekidu vatre kako bi se izvršile popravke na poslednjem preostalom rezervnom dalekovodu za snabdevanje električne energije u toj nuklearnoj elektrani, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). Radovi na dalekovodu, koji je oštećen i isključen kao posledica vojnih aktivnosti 2. januara, trebalo bi da počnu "u narednim danima", navodi se u saopštenju nuklearnog nadzornog tela
