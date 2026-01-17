MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Jovanka Nikolić
Saobraćajna policija će u narednom periodu pojačati svoje prisustvo i kontrole na najfrekventnijim putevima i na najrizičnijim deonicama, jer se u prethodnih nekoliko dana u Srbiji dogodio veći broj težih saobraćajnih nezgoda koje su u značajnoj meri nastale kao posledica nepovoljnih vremenskih uslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je putem Instagrama da apeluju na učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, koriste propisanu zimsku opremu, prilagode brzinu kretanja stanju kolovoza i vremenskim uslovima i održavaju bezbedno odstojanje. Prema prognozama nadležnih meteoroloških službi, i u narednim danima očekuju se otežani uslovi za odvijanje saobraćaja usled kiše, snega i pojave magle, što može dovesti do smanjene vidljivosti,
