MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

RTV Novi Pazar pre 2 sata
MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

Saobraćajna policija će u narednom periodu pojačati svoje prisustvo i kontrole na najfrekventnijim putevima i na najrizičnijim deonicama, jer se u prethodnih nekoliko dana u Srbiji dogodio veći broj težih saobraćajnih nezgoda koje su u značajnoj meri nastale kao posledica nepovoljnih vremenskih uslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je putem Instagrama da apeluju na učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, koriste propisanu zimsku opremu, prilagode brzinu kretanja stanju kolovoza i vremenskim uslovima i održavaju bezbedno odstojanje. Prema prognozama nadležnih meteoroloških službi, i u narednim danima očekuju se otežani uslovi za odvijanje saobraćaja usled kiše, snega i pojave magle, što može dovesti do smanjene vidljivosti,
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

Glas Zaječara pre 2 sata
MUP najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

MUP najavio pojačanu kontrolu saobraćaja

Stav.life pre 1 sat
MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

Ozon press pre 1 sat
Saobraćajna policija najavila pojačane kontrole zbog nepovoljnih vremenskih uslova

Saobraćajna policija najavila pojačane kontrole zbog nepovoljnih vremenskih uslova

Morava info pre 3 sata
MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

MUP najavio pojačane kontrole saobraćaja zbog povećanog broja nesreća

Glas Šumadije pre 4 sati
Policija najavila pojačane kontrole na putevima

Policija najavila pojačane kontrole na putevima

Bujanovačke pre 4 sati
MUP: Pojačane policijske kontrole na putevima u narednim danima

MUP: Pojačane policijske kontrole na putevima u narednim danima

Ozon pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSneg

Društvo, najnovije vesti »

SSP: Naprednjačka vlast nije izgradila metro, ali je uspela da uruši BG voz

SSP: Naprednjačka vlast nije izgradila metro, ali je uspela da uruši BG voz

Danas pre 20 minuta
Bangladeš: Novinari traže zaštitu vlasti posle napada na redakcije

Bangladeš: Novinari traže zaštitu vlasti posle napada na redakcije

Danas pre 25 minuta
Komičar napravio hit skeč u belom kombiju i opisao ga kao "plaćanje od opštine" - da li je aludirao na Bekutu? (video)

Komičar napravio hit skeč u belom kombiju i opisao ga kao "plaćanje od opštine" - da li je aludirao na Bekutu? (video)

Pravda pre 10 minuta
Mila Popović: „Sistem BG voza pred kolapsom, neophodna odgovornost za loše stanje“

Mila Popović: „Sistem BG voza pred kolapsom, neophodna odgovornost za loše stanje“

Serbian News Media pre 14 minuta
Kolege Jelene Kleut: Režim je njenim otkazom ugrozio školovanje više stotina studenata

Kolege Jelene Kleut: Režim je njenim otkazom ugrozio školovanje više stotina studenata

Moj Novi Sad pre 14 minuta