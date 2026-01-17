Sasuo šaržer u njega, pa ga overio sa dva hica u glavu Šta je pokazala obdukcija vođe Balkanskog kartela: Egzekutor danima proučavao satnicu za jednu stvar foto

Kurir pre 6 minuta
Sasuo šaržer u njega, pa ga overio sa dva hica u glavu Šta je pokazala obdukcija vođe Balkanskog kartela: Egzekutor danima…
Vođa kartela Živko Bakić Žića (43) prvo je izrešetan po grudima i stomaku, a potom mu je dželat prišao i hladnokrvno ispalio dva hica u kako bi bio siguran da neće preživeti! Ubica ga pratio u stopu i presudio mu juče tokom "dozvoljene šetnje" sa nanogvicom! Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja juče su postali poprište stravičnog zločina koji je uzdrmao srpsko podzemlje. Kako se saznaje, u šumi, u Ulici Put za Malu Ivanču bb, juče oko 16 časova pronađeno je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Oglasili se Bakićevi poznanici koji su ga pronašli: Novi detalji ubistva vođe balkanskog kartela (foto)

Oglasili se Bakićevi poznanici koji su ga pronašli: Novi detalji ubistva vođe balkanskog kartela (foto)

Mondo pre 1 sat
Evo kako su bili povezani Tigar i ubijeni Živko Bakić: Detalji iz prošlosti fudbalera iznenadili mnoge

Evo kako su bili povezani Tigar i ubijeni Živko Bakić: Detalji iz prošlosti fudbalera iznenadili mnoge

Telegraf pre 1 sat
Živko šetao sa nanogicom, našli ga sklupčanog u lokvi krvi! Komšije nisu ni znale ko živi u kući sa visokim zidovima, 800…

Živko šetao sa nanogicom, našli ga sklupčanog u lokvi krvi! Komšije nisu ni znale ko živi u kući sa visokim zidovima, 800 metara dalje ležao je ubijeni Bakić (foto, video)

Blic pre 2 sata
Prvi rezultati obdukcije pokazuju brutalnost ubistva. Živko Bakić ležao ranjen na zemlji, ubica ga "overio" sa dva metka u…

Prvi rezultati obdukcije pokazuju brutalnost ubistva. Živko Bakić ležao ranjen na zemlji, ubica ga "overio" sa dva metka u glavu.

Blic pre 1 sat
Novi detalji iz istrage ubistva vođe balkanskog kartela: Telo ubijenog Bakića pronašli momci koji su sa njim svakog dana išli…

Novi detalji iz istrage ubistva vođe balkanskog kartela: Telo ubijenog Bakića pronašli momci koji su sa njim svakog dana išli u šetnju, evo šta su rekli! (foto)

Kurir pre 2 sata
Obdukcija otkrila užas: Žića izrešetan po telu, pa overen sa dva hica u glavu! Ubica i dalje u bekstvu!

Obdukcija otkrila užas: Žića izrešetan po telu, pa overen sa dva hica u glavu! Ubica i dalje u bekstvu!

Telegraf pre 2 sata
Bivši fudbaler ubijen tokom redovne šetnje sa nanogicom: Egzekutor znao njegove navike i imao pomoćnike

Bivši fudbaler ubijen tokom redovne šetnje sa nanogicom: Egzekutor znao njegove navike i imao pomoćnike

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UbistvoMala Ivančabalkanski kartelzivko bakic

Zabava, najnovije vesti »

Smelo do bola, ogromni silikoni bodu oči! Đina Džinović u haljini koja izgleda kao spavaćica izašla u grad: Izazvala talas…

Smelo do bola, ogromni silikoni bodu oči! Đina Džinović u haljini koja izgleda kao spavaćica izašla u grad: Izazvala talas neverice kad se ovako pojavila

Blic pre 16 minuta
"Vera mi je pomogla kada sam izgubila bebu" Silvija Nedeljković o vantelesnim, "Zvezdama Granda" i Saši Popoviću: "Napisala…

"Vera mi je pomogla kada sam izgubila bebu" Silvija Nedeljković o vantelesnim, "Zvezdama Granda" i Saši Popoviću: "Napisala sam mu sve što mi je bilo na srcu"

Blic pre 1 minut
Gađali Teodoru Džehverović: Skandal na nastupu pevačice, spustila glavu, nije znala šta je snašlo

Gađali Teodoru Džehverović: Skandal na nastupu pevačice, spustila glavu, nije znala šta je snašlo

Blic pre 1 minut
Pukla veridba nakon što je zaprosio na jahti! Lea Stanković se hvalila prstenom, pa došlo do kraha veze: Želi da zaboravi sve…

Pukla veridba nakon što je zaprosio na jahti! Lea Stanković se hvalila prstenom, pa došlo do kraha veze: Želi da zaboravi sve što je podseća na Ivana

Blic pre 1 minut
Pevačica (31) se preselila sa Kosova u Beograd pre 17 godina, sad priznaje: "Nije mi teško da se vratim u taj period"

Pevačica (31) se preselila sa Kosova u Beograd pre 17 godina, sad priznaje: "Nije mi teško da se vratim u taj period"

Blic pre 31 minuta