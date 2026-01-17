Potera duže od 24 sata: Ubica fudbalera Zvezde u bekstvu! Izrešetan pa overen u glavu, telo našli prijatelji!

POTERA KOJA NE PRESTAJE! Prošlo je više od 24 sata otkako je dželat u šumama Male Ivanče likvidirao Živka Bakića Žiću (43), a policija i dalje traga za nemilosrdnim pucačem! Rezultati obdukcije lede krv u žilama.

Pogođen u grudi i stomak, pa dok je ležao bespomoćan, OVEREN SA DVA HICA U LOBANJU! Gde je u trenutku napada bilo njegovo obezbeđenje koje ga je pratilo u stopu? Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja od juče su pod opsadom tišine i straha. Kako je Telegraf.rs prvi objavio, u šumi, u Ulici Put za Malu Ivanču bb, juče oko 16 časova pronađeno je beživotno telo Živka Bakića Žiće , označenog vođe "Balkanskog kartela" i bivšeg fudbalera Crvene zvezde. Način na koji je