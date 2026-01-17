Potera duže od 24 sata: Ubica fudbalera Zvezde u bekstvu! Izrešetan pa overen u glavu, telo našli prijatelji!

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs
Potera duže od 24 sata: Ubica fudbalera Zvezde u bekstvu! Izrešetan pa overen u glavu, telo našli prijatelji!

POTERA KOJA NE PRESTAJE! Prošlo je više od 24 sata otkako je dželat u šumama Male Ivanče likvidirao Živka Bakića Žiću (43), a policija i dalje traga za nemilosrdnim pucačem! Rezultati obdukcije lede krv u žilama.

Pogođen u grudi i stomak, pa dok je ležao bespomoćan, OVEREN SA DVA HICA U LOBANJU! Gde je u trenutku napada bilo njegovo obezbeđenje koje ga je pratilo u stopu? Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja od juče su pod opsadom tišine i straha. Kako je Telegraf.rs prvi objavio, u šumi, u Ulici Put za Malu Ivanču bb, juče oko 16 časova pronađeno je beživotno telo Živka Bakića Žiće , označenog vođe "Balkanskog kartela" i bivšeg fudbalera Crvene zvezde. Način na koji je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Bakić izrešetan i "overen" sa dva hica u glavu: Obdukcija otkrila način likvidacije vođe "Balkanskog kartela"

Bakić izrešetan i "overen" sa dva hica u glavu: Obdukcija otkrila način likvidacije vođe "Balkanskog kartela"

Mondo pre 2 sata
Sasuo šaržer u njega, pa ga overio sa dva hica u glavu Šta je pokazala obdukcija vođe Balkanskog kartela: Egzekutor danima…

Sasuo šaržer u njega, pa ga overio sa dva hica u glavu Šta je pokazala obdukcija vođe Balkanskog kartela: Egzekutor danima proučavao satnicu za jednu stvar foto

Kurir pre 3 sata
Oglasili se Bakićevi poznanici koji su ga pronašli: Novi detalji ubistva vođe balkanskog kartela (foto)

Oglasili se Bakićevi poznanici koji su ga pronašli: Novi detalji ubistva vođe balkanskog kartela (foto)

Mondo pre 4 sati
Evo kako su bili povezani Tigar i ubijeni Živko Bakić: Detalji iz prošlosti fudbalera iznenadili mnoge

Evo kako su bili povezani Tigar i ubijeni Živko Bakić: Detalji iz prošlosti fudbalera iznenadili mnoge

Telegraf pre 4 sati
Prvi rezultati obdukcije pokazuju brutalnost ubistva. Živko Bakić ležao ranjen na zemlji, ubica ga "overio" sa dva metka u…

Prvi rezultati obdukcije pokazuju brutalnost ubistva. Živko Bakić ležao ranjen na zemlji, ubica ga "overio" sa dva metka u glavu.

Blic pre 4 sati
Živko šetao sa nanogicom, našli ga sklupčanog u lokvi krvi! Komšije nisu ni znale ko živi u kući sa visokim zidovima, 800…

Živko šetao sa nanogicom, našli ga sklupčanog u lokvi krvi! Komšije nisu ni znale ko živi u kući sa visokim zidovima, 800 metara dalje ležao je ubijeni Bakić (foto, video)

Blic pre 5 sati
Novi detalji iz istrage ubistva vođe balkanskog kartela: Telo ubijenog Bakića pronašli momci koji su sa njim svakog dana išli…

Novi detalji iz istrage ubistva vođe balkanskog kartela: Telo ubijenog Bakića pronašli momci koji su sa njim svakog dana išli u šetnju, evo šta su rekli! (foto)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMala Ivančabalkanski kartelZoran JakšićKlan amerika

Zabava, najnovije vesti »

Marijina ćerka 33 godine bila u komi: U golfu smrti stradala Sara (2), majka nikad nije saznala njenu sudbinu

Marijina ćerka 33 godine bila u komi: U golfu smrti stradala Sara (2), majka nikad nije saznala njenu sudbinu

Blic pre 10 minuta
"Zbog tebe sam umalo Kebi slomila nogu" Ana Đokić raspametila žiri u Zvezdama Granda: "Rođena si za scenu"

"Zbog tebe sam umalo Kebi slomila nogu" Ana Đokić raspametila žiri u Zvezdama Granda: "Rođena si za scenu"

Blic pre 5 minuta
"Kad ste lepi u 45-oj, to je pozicija" Tanja Savić se uvukla u ski kombinezon, struk i obline došle do izražaja: Pozira na…

"Kad ste lepi u 45-oj, to je pozicija" Tanja Savić se uvukla u ski kombinezon, struk i obline došle do izražaja: Pozira na snegu, komentari pljušte

Blic pre 40 minuta
Oženio se bivši muž Anđelke Prpić: Dario na Kopaoniku izgovorio sudbonosno "da", mlada u venčanici i čizmama

Oženio se bivši muž Anđelke Prpić: Dario na Kopaoniku izgovorio sudbonosno "da", mlada u venčanici i čizmama

Blic pre 20 minuta
Lea Stanković skinula verenički prsten, influenserka se oglasila: "Pričaću o svemu", mreže se usijale

Lea Stanković skinula verenički prsten, influenserka se oglasila: "Pričaću o svemu", mreže se usijale

Blic pre 40 minuta