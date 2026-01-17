Neverovatna scena na utakmici Srbije: Selektor Nemačke nam pomogao, poništio gol svog tima usred meča

Mondo pre 14 minuta  |  Mladen Šolak
Neverovatna scena na utakmici Srbije: Selektor Nemačke nam pomogao, poništio gol svog tima usred meča

Neverovatna scena na rukometnoj utakmici Srbija - Nemačka na Evropskom prvenstvu u Danskoj! Selektor Nemaca, Islanđanin Alfred Gislason, oštetio je svoj tim u završnici i sam "poništio" gol za izjednačenje.

Bila je to jedna od najneverovatnijih scena u istoriji evropskih prvenstava. Pri napadu Nemačke za izjednačenje u finišu, on je gledao u semafor, a ne u teren. Stavio je ruku na taster i zatražio tajm-aut tačno u trenutku u kojem je njegov igrač šutirao na gol i pogodio za izjednačenje. Islanđanin je pritisnuo taster doslovno delić sekunde pre nego što je lopta ušla u gol Milosavljeva. Sudije su proverile tu situaciju i VAR tehnologija je utvrdila da gol ne važi!
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Velika pobeda rukometaša Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu

Velika pobeda rukometaša Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu

Radio 021 pre 0 minuta
Najbolja partija Srbije u poslednjoj deceniji, Nemci herojski "okrenuti", sve se rešava u poslednjem kolu

Najbolja partija Srbije u poslednjoj deceniji, Nemci herojski "okrenuti", sve se rešava u poslednjem kolu

Sportske.net pre 24 minuta
Auf Wiedersehen: Srbija senzacionalno srušila Nemačku i ostala na Evropskom prvenstvu!

Auf Wiedersehen: Srbija senzacionalno srušila Nemačku i ostala na Evropskom prvenstvu!

Hot sport pre 20 minuta
Fantastični rukometaši Srbije senzacionalno pobedili Nemačku na EP!

Fantastični rukometaši Srbije senzacionalno pobedili Nemačku na EP!

Euronews pre 25 minuta
Dejan Milosavljev: Presudili ljubav prema Srbiji i veća želja

Dejan Milosavljev: Presudili ljubav prema Srbiji i veća želja

Euronews pre 10 minuta
Nacija je ovo čekala! Evo šta Srbiji treba za prolazak dalje na EP posle lude pobede nad Nemcima!

Nacija je ovo čekala! Evo šta Srbiji treba za prolazak dalje na EP posle lude pobede nad Nemcima!

Kurir pre 15 minuta
Epska pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu: Najbolja utakmica u poslednjih više od 10 godina, „orlovi“ ostali u…

Epska pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu: Najbolja utakmica u poslednjih više od 10 godina, „orlovi“ ostali u trci za prolaz

Nova pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoNemačkaDanskaSrbija Nemačka

Sport, najnovije vesti »

Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 25 minuta
Fudbaleri Nigerije posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

Fudbaleri Nigerije posle penala do trećeg mesta na Kupu afričkih nacija

Danas pre 1 sat
Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Važna i laka pobeda Crvene zvezde u ABA ligi, brine povreda Čime Monekea

Danas pre 2 sata
Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

(VIDEO) Kiks Liverpula i neočekivan poraz Totenhema, pobede Čelsija i Lidsa

Danas pre 4 sati