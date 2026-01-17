Neverovatna scena na utakmici Srbije: Selektor Nemačke nam pomogao, poništio gol svog tima usred meča

Neverovatna scena na rukometnoj utakmici Srbija - Nemačka na Evropskom prvenstvu u Danskoj! Selektor Nemaca, Islanđanin Alfred Gislason, oštetio je svoj tim u završnici i sam "poništio" gol za izjednačenje.

Bila je to jedna od najneverovatnijih scena u istoriji evropskih prvenstava. Pri napadu Nemačke za izjednačenje u finišu, on je gledao u semafor, a ne u teren. Stavio je ruku na taster i zatražio tajm-aut tačno u trenutku u kojem je njegov igrač šutirao na gol i pogodio za izjednačenje. Islanđanin je pritisnuo taster doslovno delić sekunde pre nego što je lopta ušla u gol Milosavljeva. Sudije su proverile tu situaciju i VAR tehnologija je utvrdila da gol ne važi!