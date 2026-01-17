"Videli smo kako se Đoković muči": Federer morao da kaže istinu posle susreta sa velikim rivalom

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer nalazi se u Melburnu gde je odigrao meč humanitarnog karaktera i oduševio ljubitelje belog sporta.

Sve je iz prvih redova gledao Novak Đoković koji pohod na 11. titulu na Australijan Openu počinje u ponedeljak. Prošle sezone je stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, a šta mu želi nekada veliki rival? "Nadam se da je u dobroj formi. Videli smo ga kako mučio prošle sezone u polufinalima grend slemova. Uspeo je četiri puta da se plasira, ali nije bio na 100 odsto. Želim mu stigne do polufinala i da tamo bude 100 odsto spreman. Ne znamo u kakvoj je