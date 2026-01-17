Indonežanski avion nestao sa radara, veruje se da se srušio i eksplodirao

Indonežanski avion ATR 400 sa 11 osoba, na letu iz Džogjakarte za Makasar, izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, u avionu se nalazio ministar pomorstva i ribarstva. Letelica kompanije "Indonesia Air Transport" trebalo je da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru, a kontakt je navodno izgubljen oko 13.17 časova po lokalnom vremenu dok je avion leteo iznad područja Marosa, prenela je Sinhua. Indonežanske vlasti su saopštile da se u avionu nalazilo 11 osoba, od čega je bilo osam članova posade i troje putnika. Prema nezvaničnim