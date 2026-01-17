Sve jača košava donosi osetan pad temperature

Danas osetno hladnije i suvo, uz jačanje hladnog jugoistočnog vetra.

Jačaju jugoistočna strujanja preko naše zemlje, a sa njima stiže i hladniji vazduh sa istoka kontinenta. On će se do kraja dana proširiti na veći deo Balkana i usloviti osetan pad temperature. U narednim satima biće promenljivo oblačno i suvo, a posle podne se u većini mesta očekuje razvedravanje, osim na krajnjem jugu i jugozapadu, gde će se tokom većeg dela dana zadržati pretežno oblačno vreme. Ostaje suvo i hladno, uz jak jugoistočni vetar, koji u Banatu može