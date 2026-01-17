„Napao nas je zamenik gradonačelnice, sumnjamo da je kvar“: Aktivista za Nova.rs nakon havarije kod deponije Duboko gde su se izlile otpadne vode

U petak uveče došlo je do izlivanja otpadnih voda sa deponije "Duboko" kod Užica u potok koji izvire u neposrednoj blizini.

Predstavnici udruženja "Da ne dišemo Duboko" okupili su se kada se pojavila informacija o havariji, a jedan od članova tog udruženja Branko Nikolić ispričao je za Nova.rs da je došlo i do napada na građane koji su ukazali na ovaj problem. Kako je objavilo udruženje „Da ne dišemo Duboko“, iz laguna deponije JKP Duboko u Užicu sinoć je pušteno oko 800 kubnih metara otpadne vode u reku. Predstavnici tog udruženja uputli su se na lice mesta, ali kako kaže naš