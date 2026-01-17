„Napao nas je zamenik gradonačelnice, sumnjamo da je kvar“: Aktivista za Nova.rs nakon havarije kod deponije Duboko gde su se izlile otpadne vode

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jovan Mladenović
„Napao nas je zamenik gradonačelnice, sumnjamo da je kvar“: Aktivista za Nova.rs nakon havarije kod deponije Duboko gde su se…

U petak uveče došlo je do izlivanja otpadnih voda sa deponije "Duboko" kod Užica u potok koji izvire u neposrednoj blizini.

Predstavnici udruženja "Da ne dišemo Duboko" okupili su se kada se pojavila informacija o havariji, a jedan od članova tog udruženja Branko Nikolić ispričao je za Nova.rs da je došlo i do napada na građane koji su ukazali na ovaj problem. Kako je objavilo udruženje „Da ne dišemo Duboko“, iz laguna deponije JKP Duboko u Užicu sinoć je pušteno oko 800 kubnih metara otpadne vode u reku. Predstavnici tog udruženja uputli su se na lice mesta, ali kako kaže naš
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

N1 Info pre 1 sat
Saniran kvar na deponiji "Duboko" posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

Saniran kvar na deponiji "Duboko" posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

RTV pre 45 minuta
Profesor Hemijskog fakulteta: Izlivanje procednih voda u Dubokom ravno je požaru iz 2024. godine

Profesor Hemijskog fakulteta: Izlivanje procednih voda u Dubokom ravno je požaru iz 2024. godine

Nova pre 10 minuta
Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

Užice oglasna tabla pre 35 minuta
Pofesor Hemijskog fakulteta: Toksične materije ispuštene u životnu sredinu na deponiji Duboko, po negativnom efektu, ravne…

Pofesor Hemijskog fakulteta: Toksične materije ispuštene u životnu sredinu na deponiji Duboko, po negativnom efektu, ravne požaru iz 2024.

Danas pre 25 minuta
Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok i Lužnicu

Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok i Lužnicu

Zoom UE pre 2 sata
Ministarstvo zaštite životne sredine: Situacija na deponiji Doboko stavljena pod kontrolu, kvar saniran

Ministarstvo zaštite životne sredine: Situacija na deponiji Doboko stavljena pod kontrolu, kvar saniran

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Užice

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

Danas pre 0 minuta
Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

Pofesor Hemijskog za N1: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

N1 Info pre 1 sat
Predsednik VST tvrdi da se protiv tužilaštva vodi organizovana klevetnička kampanja

Predsednik VST tvrdi da se protiv tužilaštva vodi organizovana klevetnička kampanja

Insajder pre 59 minuta
Stamenković (VST): Mediji vode klevetničku kampanju protiv tužilaštva

Stamenković (VST): Mediji vode klevetničku kampanju protiv tužilaštva

N1 Info pre 10 minuta
Porodilište u Ćupriji zatvoreno zbog nedostatka stručnog kadra, i na ORL manjak specijalista

Porodilište u Ćupriji zatvoreno zbog nedostatka stručnog kadra, i na ORL manjak specijalista

N1 Info pre 1 sat