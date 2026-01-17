Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

Užice
Saniran kvar na deponiji „Duboko“ posle izlivanja neprečišćene vode u Turski potok

UŽICE – Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je danas da je saniran kvar koji je nastao usled pucanja zaštitnog balona na deponiji „Duboko“ kod Užica.

Kako se navodi na Instagram stranici Ministarstva za zaštitu životne sredine, na ovoj lokaciji kod deponije „Duboko“ došlo je do izlivanja procednih voda u Turski potok, ali zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji, kvar je u potpunosti saniran, situacija je stavljena pod kontrolu, a postrojenje sada radi. Jutros oko 7.30 časova stigla je i cisterna za eventualni višak vode ili koncentrat. Prema informacijama dostavljenim Ministarstvu, na ovoj lokaciji često
