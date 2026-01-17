Ovako će izgledati današnji protest u Novom Sadu: Studenti uputili poslednju poruku

Nova pre 1 sat  |  Autor: Sanja Radovanović
Ovako će izgledati današnji protest u Novom Sadu: Studenti uputili poslednju poruku

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pozvali su sve sugrađane da im se danas, 17. januara, pridruže na velikom protestu pod imenom "Šta znači pobeda?" koji organizuju u svom gradu.

Prema ranijim najavama, skup počinje u 18 časova na Trgu slobode, a studenti su im uputili poslednje poruke pred veliki skup i otkrili šta ih očekuje. Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu večeras organizuju veliki protest u 18 časova na Trgu slobode. Kako su objasnili za Nova.rs, žele da njihov dosadašnji rad podele i približe sugrađanima koji ih podržavaju više od godinu dana. „Upravo ta želja dovela je do planiranja ovog protesta. Želimo da im
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Večeras protest studenata u Novom Sadu – predstavljaju šta za njih znači pobeda

Večeras protest studenata u Novom Sadu – predstavljaju šta za njih znači pobeda

Nova ekonomija pre 6 minuta
Večeras protest studenata u Novom Sadu - predstavljaju šta za njih znači pobeda

Večeras protest studenata u Novom Sadu - predstavljaju šta za njih znači pobeda

N1 Info pre 51 minuta
Studentski protest danas u Novom Sadu, Radio 021 donosi detalje

Studentski protest danas u Novom Sadu, Radio 021 donosi detalje

Glas Šumadije pre 2 sata
Danas studentski protest na Trgu slobode

Danas studentski protest na Trgu slobode

NoviSad.com pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Regioni, najnovije vesti »

Večeras protest studenata u Novom Sadu – predstavljaju šta za njih znači pobeda

Večeras protest studenata u Novom Sadu – predstavljaju šta za njih znači pobeda

Nova ekonomija pre 6 minuta
Počinje proizvodnja Grande Pande sa benzinskim motorom: Evo koliko će da košta i gde će se najpre prodavati

Počinje proizvodnja Grande Pande sa benzinskim motorom: Evo koliko će da košta i gde će se najpre prodavati

InfoKG pre 21 minuta
Bujanovački Romi sa Zukorlićem: Projekti za bolji život

Bujanovački Romi sa Zukorlićem: Projekti za bolji život

Bujanovačke pre 11 minuta
Oleg Nikiforenko novo pojačanje Radničkog

Oleg Nikiforenko novo pojačanje Radničkog

Gradski portal 018 pre 21 minuta
Udruženju Zoo planet poziva sve mališane na zabavu i druženje

Udruženju Zoo planet poziva sve mališane na zabavu i druženje

Gradski portal 018 pre 1 minut