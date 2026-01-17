UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Rusija i Ukrajina su dogovorile privremeno primirje kako bi bio popravljen dalekovod u blizini nuklearke Zaporožje. Predsednik Volodimir Zelenski upozorava da, prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, Moskva sprema nove masovne udare na tu zemlju. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države ulaze u završnu fazu dogovora o strateškim dokumentima koji će odrediti bezbednosnu i ekonomsku budućnost zemlje za narednu deceniju, a nova runda pregovora održaće se danas u

- Zelenski: Ubrzati uvoz struje i dodatnu opremu za obnovu mreže Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio da se uvoz električne energije i dodatne opreme ubrza što je više moguće, kako bi se povećala otpornost gradova i zajednica pogođenih ruskim napadima. "Sve odluke su već donete i uvoz mora da se odvija bez odlaganja", naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima vlade i vojske. -
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ukrajina u Majamiju: Počinju pripreme za mir sa Rusijom

Ukrajina u Majamiju: Počinju pripreme za mir sa Rusijom

Danas pre 1 sat
Ukrajinska delegacija stigla u majami na pregovore! Budanov poručio: "Ukrajini je potreban pravedan mir, idemo ka rezultatu"

Ukrajinska delegacija stigla u majami na pregovore! Budanov poručio: "Ukrajini je potreban pravedan mir, idemo ka rezultatu"

Kurir pre 46 minuta
Mačka, ples i vatra – kako se Ukrajinci greju; AfD: Nemačka da razgovara s Putinom, Zelenski da prihvati kompromis

Mačka, ples i vatra – kako se Ukrajinci greju; AfD: Nemačka da razgovara s Putinom, Zelenski da prihvati kompromis

RTS pre 26 minuta
Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

Ukrajinska delegacija predvođena Budanovim stigla u SAD na mirovne pregovore

Politika pre 57 minuta
Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom

Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o pripremi mirovnog sporazuma s Rusijom

Beta pre 1 sat
Ukrajinska delegacija u SAD radi na pripremi mirovnog sporazuma sa Rusijom

Ukrajinska delegacija u SAD radi na pripremi mirovnog sporazuma sa Rusijom

Radio 021 pre 1 sat
Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o mirovnom sporazumu sa Rusijom

Ukrajinska delegacija stigla u SAD na nove pregovore o mirovnom sporazumu sa Rusijom

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMoskvaUkrajinaRusijaKijevHarkovVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Bela kuća formirala odbore za upravu u Gazi ― Tramp, Kušner i Bler među članovima

Bela kuća formirala odbore za upravu u Gazi ― Tramp, Kušner i Bler među članovima

RTS pre 1 minut
Bivši Trampov savetnik tvrdi: Ova zemlja je sledeća Ukrajina, Kina bi je odmah uzela, a Tramp to neće da dopusti? Evo šta se…

Bivši Trampov savetnik tvrdi: Ova zemlja je sledeća Ukrajina, Kina bi je odmah uzela, a Tramp to neće da dopusti? Evo šta se krije oko priče sa Grenlandom?

Kurir pre 1 minut
(Mapa) Ratna formacija duga kao od Subotice do Vranja: Pomorska taktička operacija zapanjila svet, analitičari fascinirani…

(Mapa) Ratna formacija duga kao od Subotice do Vranja: Pomorska taktička operacija zapanjila svet, analitičari fascinirani: "Ovo do sada nije viđeno"

Kurir pre 1 minut
"Trampe, ti si kriminalac. Kriv si" VIDEO

"Trampe, ti si kriminalac. Kriv si" VIDEO

B92 pre 1 minut
Italija zaplenila brod sa 33.000 tona ruskog metala

Italija zaplenila brod sa 33.000 tona ruskog metala

Politika pre 2 minuta