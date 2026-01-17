UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.424. dan. Rusija i Ukrajina su dogovorile privremeno primirje kako bi bio popravljen dalekovod u blizini nuklearke Zaporožje. Predsednik Volodimir Zelenski upozorava da, prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, Moskva sprema nove masovne udare na tu zemlju. Ukrajina i Sjedinjene Američke Države ulaze u završnu fazu dogovora o strateškim dokumentima koji će odrediti bezbednosnu i ekonomsku budućnost zemlje za narednu deceniju, a nova runda pregovora održaće se danas u

- Zelenski: Ubrzati uvoz struje i dodatnu opremu za obnovu mreže Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naredio da se uvoz električne energije i dodatne opreme ubrza što je više moguće, kako bi se povećala otpornost gradova i zajednica pogođenih ruskim napadima. "Sve odluke su već donete i uvoz mora da se odvija bez odlaganja", naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima vlade i vojske. -